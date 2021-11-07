Витория: игра с «Локомотивом» была непростой. Первый тайм был не очень, а второй — хороший

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался об игре команды в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).



«Игра была непростой. Пришлось менять состав в начале игры, потом удаление – пришлось много бегать. Во втором тайме игроки почувствовали себя лучше, мы забили гол, был момент у Соболева на 2:1. Первый тайм был не очень, а второй — хороший.

Тяжело готовиться к игре с такой интенсивностью после матча с «Лестером», но мы должны это делать», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Локомотив» в 14 встречах набрал 25 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (19) — на 9-м месте.