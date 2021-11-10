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Фердинанд — о полузащитнике «Арсенала» Смите: он чем-то похож на Глеба и Пиреса

Фердинанд — о полузащитнике «Арсенала» Смите: он чем-то похож на Глеба и Пиреса
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о полузащитнике «Арсенала» Эмиле Смите.

«Арсенал» сейчас — команда, единая команда. Там есть такое единение, которого я очень давно не видел в этом клубе.

Сейчас там никто не делает больше, чем Эмиль Смит. Его стиль немного похож на манеру игры Александра Глеба.

Он так же играет с низко опущенными гетрами. То, как он двигается и управляет мячом, выводит соперников из себя на протяжении всей игры. В нём определённо что-то есть от Глеба, а ещё Пиреса», — цитирует Фердинанда The Sun со ссылкой на подкаст Vibe With Five.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Смит принял участие в 11 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

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