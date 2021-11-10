Фердинанд — о полузащитнике «Арсенала» Смите: он чем-то похож на Глеба и Пиреса
Поделиться
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о полузащитнике «Арсенала» Эмиле Смите.
«Арсенал» сейчас — команда, единая команда. Там есть такое единение, которого я очень давно не видел в этом клубе.
Сейчас там никто не делает больше, чем Эмиль Смит. Его стиль немного похож на манеру игры Александра Глеба.
Он так же играет с низко опущенными гетрами. То, как он двигается и управляет мячом, выводит соперников из себя на протяжении всей игры. В нём определённо что-то есть от Глеба, а ещё Пиреса», — цитирует Фердинанда The Sun со ссылкой на подкаст Vibe With Five.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Смит принял участие в 11 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Комментарии
- 10 ноября 2021
-
01:44
-
01:23
-
00:59
-
00:47
-
00:37
-
00:36
-
00:24
-
00:19
-
00:15
- 9 ноября 2021
-
23:59
-
23:58
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:19
-
23:18
-
23:08
-
22:59
-
22:47
-
22:47
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:47
-
21:46
-
21:43
-
21:34
-
21:30
-
21:21
-
21:12
-
21:10
Партнерский контент