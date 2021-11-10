Бывший шеф-скаут «Спартака»: мой прогноз — весной Витория не будет работать в клубе
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Бывший глава селекционной службы «Спартака» Антон Чистяков поделился мнением о возможном будущем наставника красно-белых Руя Витории.
«За тренера говорят результаты. Большие ожидания от тренера, который приходит в «Спартак». Важна поддержка от менеджмента, от спортивного руководства. Если не будет результатов, то долго он не задержится. Мой прогноз — весной он не будет работать», — цитирует Чистякова «Спорт-экспресс».
Московский «Спартак» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.
Напомним, Руй Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Контракт португальского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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