Прудников: если бы не убрали Федотова, «Спартак» мог бы стать чемпионом

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников высказался об отставке Владимира Федотова с поста тренера московской команды в 2007 году.

«У нас тогда была очень хорошая команда. Помню, когда убрали Федотова, это был шок. Впервые увидел, чтобы тренера убирали, когда команда шла на первом месте или на втором, но в одной победе от первого. Григорич сильно переживал по этому поводу. Наверное, на то, что он ушёл, отчасти это повлияло.



Через год был Лаудруп. Тренер только пришёл, строится новая команда, много молодёжи. Прошёл сборы, подготовку. Для футболистов смена тренера — это шанс что-то доказать, особенно если ты не играл. И на эмоциях редко первые матчи команда проигрывает. А следующий сезон Карпин, который убрал Лаудрупа, сам делал, и команда заняла седьмое место. По практике получается, что Карпин шёл на багаже старого тренера. Когда занимаешь не то место, значит, что-то не так. Все футболисты ведь те же остаются, глобально состав не меняется.



Тот год особо не повлиял, команда была та, которую создал ещё Григорич. Тогда играло много молодёжи, и все были интегрированы, как в структуре «Барселоны». Думаю, если бы не убрали Федотова, то могли бы стать чемпионами. Мы и так чуть не стали чемпионами. Его сначала сменил Черчесов, и все знают, что Саламыч не поставил Торбу на последнюю игру из-за опоздания. Думаю, Григорич бы такого не допустил», — сказал Прудников в интервью на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».