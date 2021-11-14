«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Зидана

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах французского специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», информирует The Times.
Согласно сведениям источника, руководство «МЮ» видит в Зидане идеальную замену для Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого команда демонстрирует нестабильные результаты.
«Красные дьяволы» уверены, что наличие в составе экс-игроков «Реала» Криштиану Роналду и Рафаэля Варана повысит желание Зидана поработать с «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник является фаворитом на должность нового наставника «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в СМИ фигурировали сообщения о том, что руководство манчестерского клуба считает увольнение Сульшера неизбежным шагом.
Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:
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