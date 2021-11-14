Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Зидана

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах Зидана
Комментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах французского специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», информирует The Times.

Согласно сведениям источника, руководство «МЮ» видит в Зидане идеальную замену для Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого команда демонстрирует нестабильные результаты.

«Красные дьяволы» уверены, что наличие в составе экс-игроков «Реала» Криштиану Роналду и Рафаэля Варана повысит желание Зидана поработать с «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник является фаворитом на должность нового наставника «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в СМИ фигурировали сообщения о том, что руководство манчестерского клуба считает увольнение Сульшера неизбежным шагом.

Видеообзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

Новость по теме
Брендан Роджерс – фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021