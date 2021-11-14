Карпин: Миранчуку не хватает игрового ритма. Футболисту надо играть много

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Миранчука в национальной команде.
«Если вы про вопрос о будущем Миранчука, думаю, все видели Алексея в игре с Кипром: первый и второй тайм — это небо и земля. Любому игроку нужна игровая практика, ему не хватает игрового ритма. С Кипром он не чувствовал ритма, потому было много потерь. Во втором чувство ритма появилось. Игроку надо играть много, тогда он будет показывать свой уровень», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Миранчук остался в запасе на матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией. В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1.
- 14 ноября 2021
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