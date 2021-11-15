Малиновский: нельзя сказать, что сборная Украины плохо играла в квалификации к ЧМ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча с Боснией и Герцеговиной в отборе к ЧМ-2022. Игра состоится завтра, 16 ноября.
«На самом деле, ситуация неплохая, перед нами стоит задача получить нужный результат — победу. У нас были неплохие матчи, но мы нередко пропускали на последних минутах, где-то чуть-чуть не везло.
Завтра будем играть за выход в плей-офф. Нельзя сказать, что мы плохо играли в этой квалификации. У нас есть задача, можно сказать, нас ждёт последний экзамен», – цитирует Малиновского сайт украинской ассоциации футбола.
Сборная Украины идёт на третьем месте в отборочной группе (9 очков), отставая от Финляндии на два балла. В последнем туре финны примут Францию, которая уже оформила путёвку в Катар. Боснийская команда лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ-2022.
- 15 ноября 2021
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