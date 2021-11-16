Орлов: Бакаев — это даже не деградировавший в «Спартаке» Ларссон. Авантюра Карпина

Известный российский комментатор Геннадий Орлов не поддержал идею главного тренера сборной России Валерия Карпина выпустить в стартовом составе на решающий матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Выход спартаковца Бакаева в матче с Хорватией был авантюрным. Он даже не Ларссон, который деградировал в «Спартаке». Помните, сколько мячей Джордан забивал, когда только пришёл в клуб? Бакаев так не может. Да, у него есть резкий рывок и он с левой ногой, что необычно для защитника. Но он сырой как футболист. Зелимхан — не тот игрок, который мог выходить с первых минут с хорватами. Он не готов к такой игре. Это авантюра Карпина», — сказал Орлов в прямом эфире на своём YouTube-канале.