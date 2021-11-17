Тюкавин отмечал гол в прыжке, Хлусевич хватался за голову. Россия обыграла Испанию: фото

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года молодёжная сборная России U21 принимала сверстников из Испании. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой российской команды со счётом 1:0.



На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» и сборной России U21 Константин Тюкавин. Результативную передачу отдал полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев.



Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года с Испанией (1:0).



«Думаю, что определяющие матчи будут в марте, потому что нам предстоит тяжёлый выезд — Мальта и Северная Ирландия. Опять же, к этому моменту мы мало сыграем в национальном чемпионате, команда будет после сборов, игрового тонуса такого не будет. Плюс большой перерыв. Как я уже говорил, нам очень важно, что мы от сбора к сбору прибавляем. По организации, по качеству и индивидуально. И самое главное — мы чаще собираемся вместе.



Сейчас будет большой перерыв, в этот момент очень важно будет правильно подготовиться. Мы-то, понятно, адаптированы. Для нас такие условия более привычны. Когда мы, например, играем в Испании в очень жаркую погоду, то для нас это тоже не совсем комфортно. Так что условия равные. В прошлый раз привычнее было им, сейчас — нам. Это нормально», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.



Лучшие кадры с матча Россия U21 — Испания U21 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.