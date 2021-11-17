Сборная Украины не проиграла ни одного матча в отборе ЧМ-2022

Сборная Украины не потерпела ни одного поражения в отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года. Команда шесть раз сыграла вничью и одержала две победы.

По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке.

Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

Отметим, Украина могла бы встретиться с Россией в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022, однако по регламенту эти команды не могут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.

26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.