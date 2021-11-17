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Нойер, скорее всего, продлит контракт с «Баварией» до 2025 года

Нойер, скорее всего, продлит контракт с «Баварией» до 2025 года
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер ведёт переговоры с мюнхенским клубом о продлении контракта.

Как пишет издание Sport1.de, есть вероятность, что стороны договорятся уже в ближайшее время. 35-летнему Нойеру комфортно в «Баварии», он хочет продлить контракт до 2025 года. Действующее соглашение голкипера рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, Нойер перешёл в «Баварию» из гельзенкирхенского «Шальке» в 2011 году. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги, в трёх из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2009 года Нойер вызывается в сборную Германии. В составе немецкой национальной команды вратарь стал чемпионом мира в 2014 году. Нойер является капитаном «Баварии» и немецкой сборной.

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