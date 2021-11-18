40-летний Ибрагимович продлит контракт с «Миланом» до 2023 года

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович с большой долей вероятности продлит контракт с клубом, информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, новый контракт Ибрагимовича с «россонери» будет рассчитан до лета 2023 года. Прежде, чем продлить контракт со Златаном, руководство «Милана» намерено пролонгировать соглашения с несколькими более молодыми игроками.

Напомним, действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» рассчитано до конца нынешнего сезона. Футболист стал четвёртым игроком в истории, которому удалось забить в Серии А после 40 лет. Ранее этого добились Сильвио Пиола, Пьетро Верховод и Алессандро Костакурта. Отметим, что эти трое забивали в чемпионате Италии в более позднем возрасте, чем Ибрагимович.