Семак: не думаю, что у «Мальмё» скамейка короче, чем у «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё».

«В качестве тренера ещё не побеждал в гостевых еврокубковых матчах? Лично я не придаю этому значения. Каждый матч имеет новое значение. Что касается причин — значит, недостаточно хороши, не сильнее соперника, раз не можем победить.

Вопрос психологии актуален всегда и для всех. Иногда фавориты проигрывают заведомо более слабым командам. Но это соперничество и ничего не сделаешь — главное, чтобы поражений было меньше. Не думаю, что у «Мальмё» скамейка короче, чем у нас. Они завтра будут сражаться на сто процентов, чтобы добиться первой победы в Лиге чемпионов. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

Как изменился «Мальмё»? По составу — периодически какие-то игроки выпадали по тем или иным причинам. В остальном игра не изменилась. Ждём агрессивной игры, прессинга, стандартных положений. Команда очень уверенно, активно и хорошо играет. Первый матч никого не должен вводить в заблуждение. Игра могла сложиться по-другому», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Мальмё» — «Зенит» состоится 23 ноября на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) — на последнем, четвёртом месте.