Умяров: «Спартак» хочет победить «Наполи», первая игра внушает надежду

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча с «Наполи» (24 ноября) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы профессионалы и готовимся от игры к игре. Должны думать позитивно. Мы готовимся во всеоружии и хотим победить. Это самое главное.



Чисто психологически, самая главная мотивация — нет побед полтора месяца. Это должно сильно настраивать нас. Мы все хотим победить, и первая игра с «Наполи» внушает надежду. Хорошо, что нам удалось добиться результата в Неаполе. Мы постараемся добиться результата и дома.



Уверенность приходит от матча к матчу. Когда не побеждаем — тяжело. Уверенность у всей команды зависит от побед. Что касается меня, не думаю, что что-то изменилось за последнее время», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.