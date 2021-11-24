Тренер «Мальмё»: мы хорошо играли против соперника, который тратит по € 100 млн в год
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Главный тренер «Мальмё» Йон Даль Томассон подвёл итоги домашней встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).
«Сегодня было много ситуаций с просмотром видеоповторов, но с этим мы должны жить. Я горжусь командой, нашей игрой, тем, как мы атаковали, как забили гол. Мы хорошо играли против отличного соперника, который тратит по € 100 млн в год», — приводит слова Томассона пресс-служба УЕФА.
Напомним, после пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).
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