«Результат справедлив». Семак – о ничьей в матче «Зенита» с «Мальмё» в ЛЧ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном исходе выездной встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА со шведским «Мальмё» (1:1).

«Почему команда была не готова к агрессивной игре со стороны «Мальмё»? Мы были к этому готовы, моментов у наших ворот практически не возникало. А тот один из немногих, что был, завершился голом. Результат справедлив. Могли победить, могли проиграть, но результат справедлив.

Предполагалось ли, что «Зенит» не будет владеть инициативой? Нет, в прошлой игре на поле был Кузяев, которому удобно играть выше. Его не было, отсюда и такое расположение.

Что происходит с дисциплиной Клаудиньо? Жёлтая карточка была одной из причин замены. Он ещё адаптируется к нашему чемпионату, не всегда играет на своём высоком уровне», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.