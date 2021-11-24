«Результат справедлив». Семак – о ничьей в матче «Зенита» с «Мальмё» в ЛЧ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном исходе выездной встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА со шведским «Мальмё» (1:1).
«Почему команда была не готова к агрессивной игре со стороны «Мальмё»? Мы были к этому готовы, моментов у наших ворот практически не возникало. А тот один из немногих, что был, завершился голом. Результат справедлив. Могли победить, могли проиграть, но результат справедлив.
Предполагалось ли, что «Зенит» не будет владеть инициативой? Нет, в прошлой игре на поле был Кузяев, которому удобно играть выше. Его не было, отсюда и такое расположение.
Что происходит с дисциплиной Клаудиньо? Жёлтая карточка была одной из причин замены. Он ещё адаптируется к нашему чемпионату, не всегда играет на своём высоком уровне», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.
- 24 ноября 2021
-
04:55
-
04:37
-
04:24
-
04:02
-
03:53
-
03:41
-
03:27
-
03:18
-
03:02
-
02:54
-
02:43
-
02:38
-
02:35
-
02:30
-
02:24
-
02:21
-
02:17
-
02:11
-
02:07
-
02:01
-
01:54
-
01:50
-
01:44
-
01:40
-
01:34
-
01:29
-
01:26
-
01:22
-
01:18
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
01:00
-
00:56
-
00:55