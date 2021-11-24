Малком высказался о выходе «Зенита» в весеннюю часть еврокубковых соревнований

24-летний бразильский форвард «Зенита» Малком оценил шансы санкт-петербургского клуба в весенней части еврокубковых соревнований после того, как сине-бело-голубые обеспечили себе участие в них благодаря ничьей с «Мальмё» (1:1) в 5-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Думаем о том, как пройти как можно дальше. Мы уверены в своих тренерах, в каждом игроке в команде. Продолжим работать — носа не вешаем — и отдавать все свои силы. Теперь мы настроены выиграть дома у «Челси», чтобы закончить выступление в Лиге чемпионов на мажорной ноте», — приводит слова Малкома пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Напомним, в текущем сезоне Малком принял участие в 16 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.