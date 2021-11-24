Руй Витория поблагодарил журналистов за аплодисменты после победы над «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу красно-белых в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1). Специалиста встретили аплодисментами в зале для пресс-конференций.

«Спасибо за аплодисменты! Мы одержали важную победу против отличной команды, «Наполи» хорошо играет в Европе и первый в Италии. Хотелось бы сказать, что тактически мы сыграли очень хорошо. Игроки сыграли здорово, правильно закрывали зоны, развивали те небольшие моменты, что у нас были. Во втором тайме «Наполи» был силён, они только дважды проиграли в сезоне и доставили нам проблемы.



После перерыва до пропущенного гола «Спартак» не переходил центр поля? Во-первых, стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. У нас были моменты в первом тайме, во втором мы перестроили игру, стали играть компактнее в центре, а «Наполи» усложнил нашу задачу. Именно в тот момент, когда вышел Ломовицкий, мы сбалансировали игру и смогли больше атаковать. Конечно, нам не всегда хватало времени, но с заменой мы улучшили игру. Несмотря на незначительные ошибки, «Спартак» хорошо и строго играл в обороне», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.