Руй Витория поблагодарил журналистов за аплодисменты после победы над «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу красно-белых в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1). Специалиста встретили аплодисментами в зале для пресс-конференций.
«Спасибо за аплодисменты! Мы одержали важную победу против отличной команды, «Наполи» хорошо играет в Европе и первый в Италии. Хотелось бы сказать, что тактически мы сыграли очень хорошо. Игроки сыграли здорово, правильно закрывали зоны, развивали те небольшие моменты, что у нас были. Во втором тайме «Наполи» был силён, они только дважды проиграли в сезоне и доставили нам проблемы.
После перерыва до пропущенного гола «Спартак» не переходил центр поля? Во-первых, стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. У нас были моменты в первом тайме, во втором мы перестроили игру, стали играть компактнее в центре, а «Наполи» усложнил нашу задачу. Именно в тот момент, когда вышел Ломовицкий, мы сбалансировали игру и смогли больше атаковать. Конечно, нам не всегда хватало времени, но с заменой мы улучшили игру. Несмотря на незначительные ошибки, «Спартак» хорошо и строго играл в обороне», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 24 ноября 2021
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