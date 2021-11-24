Руслан Литвинов: в Польше, возможно, будет матч года

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Наполи» (2:1).

«После 2:0 думали, что главное удержать. Тяжело было физически. Главное, что победили. Приятно быть первыми, но главное выйти из группы, бороться за призовые места. Надо переносить успех на РПЛ. «Легию» реально победить, мы «Наполи» дважды победили. Какой «Спартак» настоящий? Который побеждает. В Польше, возможно, будет матч года. Решающая игра. Погода? Все в равных условиях. Руй — наш тренер по-прежнему. Больше сказать нечего», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).



В чемпионате России красно-белые идут на 10-м месте в таблице. Команда Витории набрала 19 очков в 15 играх национального первенства.