Видео: Лучано Спаллетти демонстративно не пожал руку Рую Витории после поражения

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти демонстративно отказался пожать руку наставнику московского «Спартака» Рую Витории после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором команда Спаллетти потерпела поражение со счётом 1:2. Инцидент вызвал резонанс в обществе.
Позднее итальянец заявил, что сделал это, потому что Витория не поприветствовал его перед игрой. Руй, в свою очередь, опроверг объяснение Спаллетти.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).
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