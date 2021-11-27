Каннаваро: Роналду будет жить ради матча с Италией, но он уже не так мобилен
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Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мыслями о возможной встрече итальянцев с Португалией в матче за выход на чемпионат мира-2022.
По итогам жеребьёвки стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 Португалия и Италия попали в один путь. Итальянцы сыграют с Северной Македонией, Португалия — с Турцией.
«Италии нечего бояться, поскольку мы играем в свой футбол. Португалия сильна, но в таких матчах нужно преодолевать страх.
Роналду хотел бы сыграть на чемпионате мира, это игра, ради которой он будет жить. Он продолжает забивать голы, но Кьеллини и Бонуччи хорошо знают его движения, а Криштиану не так мобилен, как несколько лет назад, и это может помочь нам», — цитирует Каннаваро La Gazzetta dello Sport.
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