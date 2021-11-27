«Сельта» переиграла «Алавес» в матче Примеры

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 15-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Сельту». Гости одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 11-й минуте отличился нападающий «Сельты» Санти Мина, ему ассистировал Кевин Васкес.
На 21-й минуте форвард «Алавеса» Хоселу сравнял счёт после передачи Луиса Риохи.
На 70-й минуте арбитр встречи Пабло Гонсалес Фуэртес поставил пенальти в ворота хозяев. К точке подошёл нападающий «Сельты» Яго Аспас, который не смог реализовать одиннадцатиметровый, однако форвард отличился на добивании.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Пабло Гонсалес Фуэртес. Ему помогали ассистенты Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес. Резервный арбитр – Серхио Перес Мулей.
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