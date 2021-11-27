«Ливерпуль» разгромил дома «Саутгемптон» и поднялся на второе место в таблице АПЛ

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Саутгемптон». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 2-й минуте отличился нападающий Диогу Жота, ему ассистировал Эндрю Робертсон. На 32-й минуте Жота оформил дубль, результативную передачу отдал Мохамед Салах.



На 37-й минуте гол забил полузащитник Тьяго Алькантара. На 52-й минуте после углового отличился защитник Вирджил ван Дейк, ассист оформил Трент Александер-Арнольд.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный арбитр — Кевин Френд.



«Ливерпуль» набрал 28 очков в 13 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (14) — на 14-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».