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«Ливерпуль» разгромил дома «Саутгемптон» и поднялся на второе место в таблице АПЛ

«Ливерпуль» разгромил дома «Саутгемптон» и поднялся на второе место в таблице АПЛ
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Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Саутгемптон». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 2-й минуте отличился нападающий Диогу Жота, ему ассистировал Эндрю Робертсон. На 32-й минуте Жота оформил дубль, результативную передачу отдал Мохамед Салах.

На 37-й минуте гол забил полузащитник Тьяго Алькантара. На 52-й минуте после углового отличился защитник Вирджил ван Дейк, ассист оформил Трент Александер-Арнольд.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный арбитр — Кевин Френд.

«Ливерпуль» набрал 28 очков в 13 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (14) — на 14-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
27 ноября 2021, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Жота – 2'   2:0 Жота – 32'   3:0 Алькантара – 37'   4:0 ван Дейк – 52'
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