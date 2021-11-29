Фанатов ЦСКА начали отпускать из отделения полиции

Болельщик московского ЦСКА Сергей сообщил «Чемпионату», что болельщиков команды стали отпускать из Тимирязевского ОВД после задержания в матче 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

Ранее болельщик рассказал, что происходило в Тимирязевском ОВД.

Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.

Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и некоторых из них увозить в отделение полиции. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.