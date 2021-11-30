Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар выбыл на 6-8 недель из-за повреждения связок голеностопа

Неймар выбыл на 6-8 недель из-за повреждения связок голеностопа
Комментарии

Форвард «ПСЖ» Неймар, получивший травму в матче 15-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном», больше не сыграет в этом году. Как сообщает пресс-служба парижан, бразилец выбыл на срок от шести до восьми недель.

У Неймара повреждение связок левого голеностопа. В ближайшее время игрок пройдёт ещё один медосмотр, чтобы уточнить сроки восстановления.

Встреча «Сент-Этьен» — «ПСЖ» завершилась победой парижан со счётом 3:1. В концовке матча против бразильского футболиста жёстко сыграл защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.

«ПСЖ» в 15 турах набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (12) — на 20-м месте в таблице.

Новость по теме
Неймар — на 16-м месте в голосовании за «Золотой мяч», Стерлинг — на 15-м
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021