Неймар выбыл на 6-8 недель из-за повреждения связок голеностопа

Форвард «ПСЖ» Неймар, получивший травму в матче 15-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном», больше не сыграет в этом году. Как сообщает пресс-служба парижан, бразилец выбыл на срок от шести до восьми недель.

У Неймара повреждение связок левого голеностопа. В ближайшее время игрок пройдёт ещё один медосмотр, чтобы уточнить сроки восстановления.

Встреча «Сент-Этьен» — «ПСЖ» завершилась победой парижан со счётом 3:1. В концовке матча против бразильского футболиста жёстко сыграл защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.



«ПСЖ» в 15 турах набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (12) — на 20-м месте в таблице.