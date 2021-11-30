«Барселона» собирается подписать со своим защитником новый контракт

Каталонская «Барселона» планирует подписать новое контрактное соглашение с уругвайским защитником команды Рональдом Араухо, сообщает Sport.es.



По информации источника, в клубе рассчитывали, что подпишут договор до конца календарного года, однако процесс переговоров усложняется интересом к игроку со стороны английских «Ливерпуля» и «Челси». «Барселона» планирует увеличить заработную плату футболиста, чтобы сохранить защитника.



Араухо выступает за главную команду «Барселоны» с 2019 года. Контракт уругвайца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рональд сыграл в 10 матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 15-го тура Примеры «Вильярреал» — «Барселона»:

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