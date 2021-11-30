Валерий Карпин: я не буду говорить, о чём мы беседовали на встрече

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги встречи с футболистами национальной команды.



«Ни футболисты вам не сказали, ни я не буду говорить, о чём мы беседовали на встрече. Зачем открываться? Не буду. До конца года таких встреч больше не будет: сейчас тур, потом команды, которые играют в Лиге Европы, сыграют там, потом ещё тур, а потом всё – отпуска. Такие собрания очень полезны. Я бы хотел встречаться с ними каждую неделю, если бы мог. Индивидуальные и встречи группами будут продолжаться в январе-феврале на сборах команд. Будем ездить в Эмираты, Турцию, Испанию», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также ранее определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали национальные команды Швеции и Чехии.