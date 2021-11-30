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Валерий Карпин: я не буду говорить, о чём мы беседовали на встрече

Валерий Карпин: я не буду говорить, о чём мы беседовали на встрече
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги встречи с футболистами национальной команды.

«Ни футболисты вам не сказали, ни я не буду говорить, о чём мы беседовали на встрече. Зачем открываться? Не буду. До конца года таких встреч больше не будет: сейчас тур, потом команды, которые играют в Лиге Европы, сыграют там, потом ещё тур, а потом всё – отпуска. Такие собрания очень полезны. Я бы хотел встречаться с ними каждую неделю, если бы мог. Индивидуальные и встречи группами будут продолжаться в январе-феврале на сборах команд. Будем ездить в Эмираты, Турцию, Испанию», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также ранее определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали национальные команды Швеции и Чехии.

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