Экс-игрок «Челси» и «Манчестер Сити» может перейти в «Саутгемптон» как свободный агент

Бывший голкипер «Манчестер Сити» и «Челси» Вилли Кабальеро может продолжить карьеру в «Саутгемптоне», сообщает Talksport. В данный момент аргентинец является свободным агентом.
По информации источника, 40-летний игрок может перейти в стан «святых» из-за травм голкиперов Алекса Маккарти и Фрейзера Форстера.
Последним клубом Кабальеро был лондонский «Челси», который он покинул летом 2021 года. Ранее голкипер также защищал ворота «Манчестер Сити», «Малаги», «Эльче», аргентинского «Арсенала» и «Бока Хуниорс».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Саутгемптон» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Брайтон»:
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