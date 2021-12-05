Экс-игрок «Челси» и «Манчестер Сити» может перейти в «Саутгемптон» как свободный агент

Бывший голкипер «Манчестер Сити» и «Челси» Вилли Кабальеро может продолжить карьеру в «Саутгемптоне», сообщает Talksport. В данный момент аргентинец является свободным агентом.



По информации источника, 40-летний игрок может перейти в стан «святых» из-за травм голкиперов Алекса Маккарти и Фрейзера Форстера.



Последним клубом Кабальеро был лондонский «Челси», который он покинул летом 2021 года. Ранее голкипер также защищал ворота «Манчестер Сити», «Малаги», «Эльче», аргентинского «Арсенала» и «Бока Хуниорс».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Саутгемптон» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Брайтон»:

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