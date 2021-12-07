Маунт: «Челси» начал допускать ошибки, которых не позволял себе раньше

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился мыслями о неудачном матче с «Вест Хэмом» (2:3) в прошлую субботу.
«Мы играем ради трёх очков и хотим быть на первой строчке таблицы, но в этот раз мы уехали ни с чем. Во время последних двух матчей мы начали допускать ошибки, которых не позволяли себе раньше. Мы команда, которая не даёт противнику много шансов, а тут мы пропустили три мяча, и нам нужно это проанализировать.
Это была сложная неделя. Матч с «Уотфордом» завершился победой, но могло бы случиться и иначе, мы выцарапали победу, а теперь потерпели поражение. Как сказал тренер, может, это просто кочка на дороге, но игрокам нужно собраться и показать свой уровень в следующем матче. Мы должны реабилитироваться, потому что необходимо возвращаться на путь побед», — цитирует Маунта сайт «Челси».
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- 7 декабря 2021
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