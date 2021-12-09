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Каппело: в матче с «Зенитом» «Челси» недооценил соперника

Каппело: в матче с «Зенитом» «Челси» недооценил соперника
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Итальянский тренер Фабио Каппело поделился эмоциями после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

«В Лиге чемпионов никто просто так ничего не отдаёт. «Зенит» дома играл в открытый футбол, потому что уже к этому матчу гарантировал себе место в Лиге Европы. Мне кажется, хоть «Челси» и пропустил три гола, лучшим в составе лондонцев был голкипер, который трижды спасал по-настоящему трудные ситуации.

Никогда бы не поверил, что «Челси» может недооценить соперника. У команды не было ни сил, ни скорости, ни ментальности. Очень странно, что такое могло случиться с «Челси», поскольку тренер дал этой команде что-то большее. Такое происходит, когда вы расслабляетесь. Наверное они думали, что на этом всё кончено», – цитирует Каппело Sky Sport.

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