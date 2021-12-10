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Нужно ли «Спартаку» увольнять Виторию?

Нужно ли «Спартаку» увольнять Виторию?
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Московский «Спартак» показывает неоднозначные результаты под руководством главного тренера Руя Витории.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает девятое место, набрав всего 23 очка за 17 туров. Однако в Лиге Европы московская команда добилась локального, но весомого успеха – вышла в плей-офф с первого места в группе. Дополнительного веса этому достижению придаёт тот факт, что соперниками «Спартака» по квартету были «Легия», «Лестер Сити» и «Наполи» — далеко не самые слабые команды, особенно это касается представителей АПЛ и Серии А.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: нужно ли «Спартаку» увольнять Руя Виторию?

Данный опрос также доступен по ссылке

Напомним, Витория был назначен на пост главного тренера «Спартака» в мае 2021 года. Предыдущим клубом португальского специалиста был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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