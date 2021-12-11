У «Спартака» было меньше всего офсайдов на групповом этапе Лиги Европы

Футболисты «Спартака» реже игроков остальных команд попадали в офсайд на групповом этапе Лиги Европы. Они забрались в положение «вне игры» всего лишь трижды. На втором месте по этому показателю «Генк», у которого шесть офсайдов. Тройку замыкают «Рапид» (Вена), «Брага», «Лестер» и «Мидтьюлланн» (по 7). Чаще всего офсайд фиксировался в отношении футболистов «Айнтрахта» — 20 раз.
Напомним, 9 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» играл с варшавской «Легией». Решающий матч квартета С проходил на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся. На 98-й минуте матча вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти.
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