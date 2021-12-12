Ибрагимович: мне не нужен «Золотой мяч», чтобы показывать, что я лучший

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что не нуждается в «Золотом мяче» — награде, которая вручается лучшему игроку мира от издания France Football. В этом году обладателем «Золотого мяча» стал форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Для него эта награда стала седьмой в карьере.



«В чём секрет моего долголетия? Это менталитет. Я тренируюсь так же, как играю. Каждый день – финал. Было сложно, когда я во второй раз приехал в «Милан», но мы создали команду. Мы создали неповторимую атмосферу.



«Золотой мяч» — отличная награда, но я не нуждаюсь в ней, чтобы показывать, что я лучший», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на MilanNews.it.



40-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне забил семь голов и отдал две голевые передачи в 10 матчах итальянской Серии А.