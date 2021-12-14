«Зенит» поддержат свирепые фанаты и русская зима». В Испании оценили жребий «Бетиса» в ЛЕ

Испанское издание Estadio Deportivo посвятило отдельный материал «Зениту», который стал соперником «Бетиса» на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.

«Санкт-петербургский «Зенит» — нынешний чемпион России – станет для «Бетиса» крепким орешком. Россияне будут стремиться компенсировать неудачные выступления на групповом этапе Лиги чемпионов – «Зенит» наряду с «Порту» стал худшей командой, занявшей третье место. Они набрали всего 5 очков. При этом важно отметить, что «Зенит» играл в группе с «Ювентусом» и «Челси».

В первом матче с «Бетисом», который пройдёт в Санкт-Петербурге, «Зенит» будут поддерживать не только свирепые болельщики, но и устрашающая русская зима.

Атакующий потенциал «Зенита» основан на таких игроках, как Малком и Сердар Азмун. Кроме того, есть ещё и чистый центрфорвард Артём Дзюба – двухметровый гигант, который, несмотря на отсутствие скорости, может стать угрозой на стандартных положениях. Кроме того, Дзюба отлично цепляется за выносы со своей половины поля», — пишет Estadio Deportivo.

Напомним, по итогам жеребьёвки «Зениту» в стыковых матчах Лиги Европы достался «Бетис». Первый матч команды проведут 17 февраля 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, а ответный — 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.



Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы. Это «Спартак» (Россия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия) и «Вест Хэм» (Англия).