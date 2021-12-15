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Генеральный директор «Динамо» прокомментировал продление контрактов со Шварцем и Бувачем

Генеральный директор «Динамо» прокомментировал продление контрактов со Шварцем и Бувачем
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал продление контрактов с главным тренером Сандро Шварцем и заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем.

«Прежде всего хочу поздравить клуб, всех наших болельщиков, и, конечно же, Сандро и Желько с продлением контрактов. За время, что они работают с командой, нам удалось создать коллектив единомышленников, который способен решать серьёзные задачи. Сейчас у нас у всех в «Динамо» позитивный настрой и вера в то, что нынешний прогресс — не разовое стечение обстоятельств, а системное движение к регулярным успехам и победам.

Главный тренер и спортивный директор в этом процессе играют исключительно важную роль. Мы вместе обсуждаем самые разные вопросы и решения. И я вижу, что их искренне волнует и заботит всё, что связано с клубом. Не только с первой командой, но и с академией, инфраструктурой, коммерческой работой, коммуникациями. Сандро и Желько искренне переживают за общий результат и за развитие «Динамо». Конечно, это импонирует.

Со своей стороны, мы не сомневались в необходимости продления контрактов. Переговоры прошли легко и завершились быстро. На паузу перед зимними сборами уходим в хорошем настроении и с большим желанием успешно провести вторую часть сезона», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».

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