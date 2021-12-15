В «Спартаке» отреагировали на сообщения в телеграм-каналах после отставки Руя Витории

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал негативные сообщения, появившиеся в ряде телеграм-каналов после увольнения главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Появление таких сообщений в каналах, которые пишут о спорте по большим праздникам, кажется нам странной и некрасивой историей. Мы расстались с Виторией без всяких склок и взаимных претензий. Клуб благодарен тренерскому штабу португальца за исторический результат в Лиге Европы и желает ему удачи в дальнейшем. Кому это выгодно? Точно не «Спартаку», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сегодня, 15 декабря, «Спартак» объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера московского клуба. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.