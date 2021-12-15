В «Спартаке» отреагировали на сообщения в телеграм-каналах после отставки Руя Витории

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал негативные сообщения, появившиеся в ряде телеграм-каналов после увольнения главного тренера красно-белых Руя Витории.
«Появление таких сообщений в каналах, которые пишут о спорте по большим праздникам, кажется нам странной и некрасивой историей. Мы расстались с Виторией без всяких склок и взаимных претензий. Клуб благодарен тренерскому штабу португальца за исторический результат в Лиге Европы и желает ему удачи в дальнейшем. Кому это выгодно? Точно не «Спартаку», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Сегодня, 15 декабря, «Спартак» объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера московского клуба. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.
- 15 декабря 2021
-
22:11
-
22:07
-
22:06
-
22:03
-
21:57
-
21:54
-
21:39
-
21:35
-
21:27
-
21:22
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:49
-
20:35
-
20:34
-
20:32
-
20:27
-
20:24
-
20:12
-
20:04
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:30
-
19:05
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:45
-
18:42