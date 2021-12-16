Нурмагомедов: я бы вручил «Золотой мяч» Левандовскому — лучшему игроку за последние 3 года

Российский боец Хабиб Нурмагомедов признался, что вручил бы «Золотой мяч» — награду лучшему игроку года — нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому. Обладателем «Золотого мяча» стал форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Аргентинец завоевал награду в седьмой раз в карьере.



«Думаю, что я бы дал («Золотой мяч». — Прим. «Чемпионата») Левандовскому или Бензема. Левандовски, как я думаю, за последние три года он лучший в футболе. Посмотрите, что он делал: выиграл Лигу чемпионов, 120 голов забил или больше за два года. В этом году у него 65 голов. Вообще не помню таких достижений», — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

33-летний Левандовски в 16 матчах немецкой Бундеслиги забил 18 голов и отдал голевую передачу.