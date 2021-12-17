Мележиков: кандидат на должность спортдира «Спартака» участвовал в переговорах с Ваноли

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о целях команды в этом сезоне и поисках нового спортивного директора.



«9-е место? Конкретизируем задачи о попадании в зону еврокубков по итогам сезона. В еврокубках задачи были выполнены, но мы будем считать успешным проход 1/8-й Лиги Европы.



Клуб сделает всё, чтобы тренерскому штабу было комфортно работать. Что касается структуры, летом у нас ушёл спортивный директор, мы жили без него. Сейчас поиск спортивного директора находится в завершающей стадии, надеемся скоро решить этот вопрос. Спортивный директор — очень важный для клуба человек.



Мы вели определённые консультации, были договорённости. Всё упиралось в организационные моменты. Будущий кандидат на должность спортивного директора принимал участие в переговорах с Паоло Ваноли», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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