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Мележиков: кандидат на должность спортдира «Спартака» участвовал в переговорах с Ваноли

Мележиков: кандидат на должность спортдира «Спартака» участвовал в переговорах с Ваноли
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о целях команды в этом сезоне и поисках нового спортивного директора.

«9-е место? Конкретизируем задачи о попадании в зону еврокубков по итогам сезона. В еврокубках задачи были выполнены, но мы будем считать успешным проход 1/8-й Лиги Европы.

Клуб сделает всё, чтобы тренерскому штабу было комфортно работать. Что касается структуры, летом у нас ушёл спортивный директор, мы жили без него. Сейчас поиск спортивного директора находится в завершающей стадии, надеемся скоро решить этот вопрос. Спортивный директор — очень важный для клуба человек.

Мы вели определённые консультации, были договорённости. Всё упиралось в организационные моменты. Будущий кандидат на должность спортивного директора принимал участие в переговорах с Паоло Ваноли», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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