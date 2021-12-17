Источник: «Рома» была близка к продаже Маноласа в «Зенит», но игрок не пришёл на медосмотр

Бывший защитник «Ромы» Костас Манолас во времена выступления за итальянскую команду мог оказаться в «Зените». Об этом сообщает Areanapoli со ссылкой на журналиста Алессандро Вокалелли.



По сведениям, «Рома» договорилась с российским клубом о трансфере греческого защитника, но Манолас просто не появился на медицинском осмотре перед переходом. В итоге «Роме» пришлось на следующий день продавать защитника Антонио Рюдигера в «Челси».



30-летний Манолас в 2019 году перешёл в «Наполи» за € 36 млн, а вчера, 16 декабря, стало известно о его возвращении в греческий «Олимпиакос», за который защитник выступал с 2012 по 2014 год. Трансфер защитника обошёлся команде, по данным Transfermarkt, в € 2,4 млн.



В нынешнем сезоне Манолас в семи матчах в рамках чемпионата Италии и Лиги Европы не отметился голевыми действиями.

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