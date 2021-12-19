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Тихонов: точно не хочу тренировать «Спартак»

Тихонов: точно не хочу тренировать «Спартак»
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Бывший полузащитник и ассистент тренера «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что не хотел бы тренировать московскую команду.

«Команда моей мечты, которую хотел бы тренировать? Не «Спартак» точно. Потому что это очень тяжело», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Напомним, 15 декабря «Спартак» принял решение отправить в отставку Руя Виторию. В первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.

Вместо Витории на должность главного тренера красно-белых был назначен итальянец Паоло Ваноли, который длительное время был ассистентом известного специалиста Антонио Конте.

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