Защитник «Манчестер Юнайтед» лишён водительских прав на шесть месяцев

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака лишён водительских прав на шесть месяцев, сообщает Sky Sports.



По информации источника, англичанин признал свою вину в том, что управлял автомобилем в период лишения водительских прав и без страховки. Помимо лишения прав, игрок также оштрафован на £ 30 тыс. (€ 35,1 тыс.).



Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года, куда перешёл из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в 13 матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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