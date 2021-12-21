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«Спартак» анонсировал трансфер нового футболиста

«Спартак» анонсировал трансфер нового футболиста
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Пресс-служба «Спартака» анонсировала переход нового футболиста в московский клуб.

«Новый 19-й номер. 23:00 мск» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».

Вероятно, речь идёт о 24-летнем ямайском нападающем «Шарлеруа» Шамаре Николсоне. Николсон стал игроком «Шарлеруа» летом 2019 года, перейдя из словацкого «Домжале» за € 1,5 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 3 млн. Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока € 10 млн.

В текущем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.

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Источник: «Спартак» заплатит за ямайского форварда «Шарлеруа» € 10 млн
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