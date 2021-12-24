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«Ювентус» предложил «Арсеналу» арендовать полузащитника Артура

«Ювентус» предложил «Арсеналу» арендовать полузащитника Артура
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Итальянский «Ювентус» готов отпустить бразильского хавбека Артура Мело в лондонский «Арсенал» на правах аренды. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Express.

По сведениям источника, туринский клуб ждёт ответа от «канониров». 25-летний Артур стал игроком «Ювентуса» в 2020 году, перейдя из «Барселоны» за € 72 млн. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в шести матчах чемпионата Италии и в четырех в Лиге чемпионов, не отметившись голевыми действиями. Контракт Артура истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

В ближайшем матче итальянской Серии А «Ювентус» встретится с «Наполи». Встреча пройдёт 6 января. Команда Массимилиано Аллегри с 34 очками занимает в турнирной таблице пятую строчку.

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