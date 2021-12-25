Источник: «Бавария» заплатит € 50 млн за форварда «Лидса» Рафинью

Нападающий «Лидса» Рафинья в зимнее трансферное окно может стать футболистом мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб может заплатить за 25-летнего игрока € 50 млн. Об этом сообщает TNT Sport Brazil в «Твиттере».



По сведениям источника, «Авай», в котором Рафинья начинал профессиональную карьеру, уже включил € 1,5 млн, которые получит от перехода футболиста в «Баварию», в свой бюджет на 2022 год.



Рафинья выступает за «Лидс» с октября 2020 года, перейдя из «Ренна». В нынешнем сезоне в 16 матчах Премьер-лиги бразильский нападающий забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. Контракт футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 40 млн.

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