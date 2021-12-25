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В НХЛ продлена пауза, Левандовски — игрок года по версии Guardian. Главное к утру

В НХЛ продлена пауза, Левандовски — игрок года по версии Guardian. Главное к утру
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В НХЛ отложили возобновление регулярного чемпионата, Левандовски признан лучшим в 2021 году по версии одного из авторитетных британских изданий и итоги прошедшего дня на чемпионате России по фигурному катанию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. НХЛ заявила, что регулярный чемпионат не будет возобновлён 27 декабря.
  2. Левандовски признан игроком года по версии The Guardian. Месси — второй.
  3. Результаты короткой программы ЧР по фигурному катанию пересмотрели. Щербакова — вторая.
  4. Мамаев и Кокорин совместно проводят отдых в Дубае. Фото.
  5. Несколько хоккеистов из Швейцарии провалились под лёд прямо во время матча.
  6. «Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы.
  7. 18-летний Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию.
  8. Бекстрём — об Овечкине: никогда не видел, чтобы кто-либо был настолько голоден до голов.
  9. Газизов заявил, что при найме на работу Федун написал расписку и обещал акции «Спартака».
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