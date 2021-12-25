В НХЛ продлена пауза, Левандовски — игрок года по версии Guardian. Главное к утру
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В НХЛ отложили возобновление регулярного чемпионата, Левандовски признан лучшим в 2021 году по версии одного из авторитетных британских изданий и итоги прошедшего дня на чемпионате России по фигурному катанию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
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- Левандовски признан игроком года по версии The Guardian. Месси — второй.
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