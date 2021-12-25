«Манчестер Сити» не собирается отпускать Аке в январе

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке, который заинтересовал «Вест Хэм», не покинет команду в январе. Горожане не собираются расставаться с нидерландским футболистом в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.



26-летний Аке стал игроком «Манчестер Сити» летом 2020 года, перейдя из «Борнмута» за € 45,3 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 28 млн, контракт Аке истекает в 2025 году.



«Манчестер Сити» завтра, 26 декабря, проведёт матч чемпионата Англии с «Брентфордом». Начало встречи — в 18:00 мск.



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