Аршавин: понимая ситуацию, вижу, что в один момент отменить лимит на легионеров невозможно

Бывший форвард сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Несмотря на то, что я возглавляю академию, всё равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита. Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев. Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф.