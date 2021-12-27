«Реал» планирует обменять Азара на защитника «Челси»

Мадридский «Реал» рассматривает возможность обмена нападающего Эдена Азара на защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса. Дополнительные условия возможного обмена не называются. Об этом сообщает El Nacional.



Испанская команда заинтересована в усилении позиции правого защитника, поэтому может поспособствовать возвращению Азара в «Челси» в рамках сделки по Джеймсу. По сведениям источника, владелец английской команды Роман Абрамович хотел бы вернуть Азара на «Стэмфорд Бридж», но не ценой потери одного из звёздных игроков своего клуба.



30-летний Азар в 14 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов текущего сезона забил гол. Контакт нападающего действует до 2024 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.



22-летний Рис Джеймс в 22 матчах нынешнего сезона забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Контракт англичанина истекает в 2025 году, рыночная стоимость Джеймса оценивается в € 55 млн.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.