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«Реал» планирует обменять Азара на защитника «Челси»

«Реал» планирует обменять Азара на защитника «Челси»
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Мадридский «Реал» рассматривает возможность обмена нападающего Эдена Азара на защитника лондонского «Челси» Риса Джеймса. Дополнительные условия возможного обмена не называются. Об этом сообщает El Nacional.

Испанская команда заинтересована в усилении позиции правого защитника, поэтому может поспособствовать возвращению Азара в «Челси» в рамках сделки по Джеймсу. По сведениям источника, владелец английской команды Роман Абрамович хотел бы вернуть Азара на «Стэмфорд Бридж», но не ценой потери одного из звёздных игроков своего клуба.

30-летний Азар в 14 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов текущего сезона забил гол. Контакт нападающего действует до 2024 года, Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

22-летний Рис Джеймс в 22 матчах нынешнего сезона забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Контракт англичанина истекает в 2025 году, рыночная стоимость Джеймса оценивается в € 55 млн.

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