Клопп: играть 26 и 28 декабря неправильно, футболистам нужна помощь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал календарь английской Премьер-лиги на декабрь.



«Многие говорят, что это традиция, мы хотели играть в Boxing Day. Без проблем сыграли бы в этот день, но это произошло из-за ситуации в «Лидсе», так что нужно принять это.



Но играть 26 и 28 декабря просто неправильно. Я говорю это, потому что это правда. Думаю, мы можем найти решение. Несложно поставить матчи в другие дни, например, 26-го и 29-го числа, будет меньше проблем. Некоторые команды, как «Манчестер Юнайтед», играют 27-го и 30-го числа.



Это помогло бы игрокам, даже если бы не было коронавируса. У некоторых команд есть проблемы с ковидом, а меньшая группа игроков должна за короткий временной промежуток провести две встречи.



В такие моменты нужна удача, но нельзя полагаться только на неё. Boxing Day не вызывает сомнений, всегда хотим играть в этот день, это хорошо для всех, но мы не перестанем обсуждать календарь игр.



Если не будем это обсуждать, то всё так и останется. Игрокам нужна помощь», — цитирует Клоппа Daily Mail.

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