Клопп: играть 26 и 28 декабря неправильно, футболистам нужна помощь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал календарь английской Премьер-лиги на декабрь.
«Многие говорят, что это традиция, мы хотели играть в Boxing Day. Без проблем сыграли бы в этот день, но это произошло из-за ситуации в «Лидсе», так что нужно принять это.
Но играть 26 и 28 декабря просто неправильно. Я говорю это, потому что это правда. Думаю, мы можем найти решение. Несложно поставить матчи в другие дни, например, 26-го и 29-го числа, будет меньше проблем. Некоторые команды, как «Манчестер Юнайтед», играют 27-го и 30-го числа.
Это помогло бы игрокам, даже если бы не было коронавируса. У некоторых команд есть проблемы с ковидом, а меньшая группа игроков должна за короткий временной промежуток провести две встречи.
В такие моменты нужна удача, но нельзя полагаться только на неё. Boxing Day не вызывает сомнений, всегда хотим играть в этот день, это хорошо для всех, но мы не перестанем обсуждать календарь игр.
Если не будем это обсуждать, то всё так и останется. Игрокам нужна помощь», — цитирует Клоппа Daily Mail.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 27 декабря 2021
-
20:26
-
20:21
-
20:17
-
20:16
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:50
-
19:33
-
19:23
-
19:07
-
19:00
-
18:49
-
18:46
-
18:37
-
18:28
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
17:50
-
17:44
-
17:42
-
17:33
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:13
-
16:54
-
16:44
-
16:40
-
16:26
-
16:10
-
15:59