Рами: «Сочи» пытался разорвать со мной контракт незаконно. Наняли здоровяка в крутой тачке

Бывший защитник «Сочи» и сборной Франции Адиль Рами рассказал, как российский клуб незаконным путём пытался разорвать с ним контракт.

«В 2020 году я выступал в «Фенербахче», но у меня абсолютно не складывались отношения с главным тренером Эрсуном Яналом. Доходило до того, что понимал: за этого человека я не могу сражаться на поле и хочу уйти. И тут поступает предложение из России, мне говорят: «Приезжай на четыре месяца, до конца сезона, а там посмотрим». Я соглашаюсь.

Тогда во Франции уже вовсю был введён карантин из-за COVID-19, всё закрыто, сезон остановлен — в России всё отлично. А через две недели и в России всё закрылось. И уже после того, как всё закрылось на карантин, начались проблемы.

Мне очень вежливо сказали: «Слушай, нам нужно обсудить детали твоего контракта. Нужно найти решение, чтобы его урезать и вообще заключить новое соглашение, где будет прописано количество сыгранных матчей». А я на тот момент не провёл ни одной игры — карантин!

Я ответил, что так не пойдёт, у нас уже есть контракт, зарегистрированный в ФИФА, всё официально. Предложил «Сочи» выплатить мне половину причитающейся суммы за разрыв контракта, чтобы я мог спокойно вернуться во Францию и провести время с детьми во время карантина. Но меня заверили, что РПЛ скоро возобновится и я получу все деньги, но нужен новый контракт.

И как-то мне позвонил генеральный директор Дмитрий Рубашко и сказал, что у него есть новый контракт, который я должен подписать. На следующий день я приезжаю на тренировку, а меня не выпускают с базы. В комнате появляется женщина, которая говорит, что она переводчик, но я понимаю: она юрист. И я отказываюсь что-либо подписывать. Тем более все бумаги на русском! Как я могу подписывать то, чего не понимаю? Я снова предлагаю разорвать контракт и выплатить мне половину. Или пусть разговаривают с моим адвокатом.

Я возвращаюсь в свою квартиру, ситуация скверная, мне из-за всего это не по себе. Не страшно, просто противно. И в какой-то момент мне стучат в окно, а я в это же время получаю сообщение: «Не открывай». Какой-то парень хотел мне помочь.

Через пару часов мне понадобилось выйти в магазинчик, чтобы купить что-то поесть, и на улице я вижу здоровяка в крутой тачке. Пока иду сто метров до магазина, я снимаю на телефон его самого, номер машины, всё то время, что нахожусь снаружи.

А через пять минут после моего возвращения с покупками он с ещё одним мужчиной просто заходят в квартиру и усаживаются напротив меня. Один кладёт на стол контракт, в котором половина страницы напечатана на русском, а половина — на английском, и говорит мне: «Подписывай». Им не нужен был мой адвокат, мои представители, говорить хотели только со мной. И тут я просто пошёл на хитрость, сказав им следующее: «Слушайте, вы понимаете, что я чемпион мира, я юридически защищён ФИФА, и как бы дальше ни развивалась ситуация, все будут об этом говорить. Вам это надо?»

А у меня рядом с телевизором стояла игровая приставка с камерой для игр по сети, и я говорю, что к тому же нас снимает вот эта камера, хотя приставка даже не была включена.

Ну и спустя какое-то время, уже с моими адвокатами, подключив службу безопасности Федерации футбола Франции, ФИФА, кто-то даже выходил на французских дипломатов, которые звонили в Россию, с просьбой всё мирно урегулировать и отпустить меня, нам удалось всё завершить благополучно, и мой контракт был разорван по правилам. Когда моя мама меня увидела спустя всё это время, она была в ужасе: я был исхудавший, весь бледный. Это было горячо», — приводит слова Рами Telesport со ссылкой на Le QG.